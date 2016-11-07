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Çaldıkları araçla kaza yapıp kaçtılar...

Bursa'da hırsız yada hırsızlar otoparktan çaldıkları araç ile kaza yapınca aracı bırakıp kaçtı. Olay merkez Yıldırım ilçesi Vakıf yolu üzerinde meydana geldi.

Çaldıkları araçla kaza yapıp kaçtılar...

07 Kasım 2016 08:46

Edinilen bilgiye göre, sahibi akşam saatlerinde otomobilini Nilüfer ilçesinde bulunan ücretli bir otoparka bıraktı. Hırsız yada hırsızlar aracı bulunduğu yerden çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra otoparka gelen araç sahibi aracı yerinde görmeyince polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri araç sahibinin ifadesini alarak aracı aramaya başladı. 

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler araç ile sabah saatlerinde kaza yaparak aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kazalı aracı görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı plakaları sökülmüş ve terk edilmiş halde buldu. Polis ekipleri aracın motor numarasından sahibine ulaşırken, kaza yapan hırsızları arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 Cengiz Gündüz 
BURSA 


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