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Çaldıkları eşyalar arasındaki tespihler dikkat çekti

Sivas’ta ikametten hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Yakalanan hırsızların ikametinde ele geçirilen çalıntı tespihler dikkat çekti.

Çaldıkları eşyalar arasındaki tespihler dikkat çekti

26 Ekim 2017 11:25

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta geçtiğimiz günlerde iki çiftlik evi ve bir ikamete girerek hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.K ve G.U Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalandılar. M.K ve G.U’nun kaldıkları evde yapılan aramada çalıntı oldukları tespit edilen çok sayıda eşya da ele geçirildi. Çalıntı eşyalar arasında ki maddi değeri yüksek doğal taş tespihler dikkat çekti. Alınan ifadeler doğrultusunda çalınan eşyalar asıl sahiplerine tespit edildi. M.K ve G.U bugün tamamlanması planlanan işlemlerin ardından adliyeye çıkartılacaklar. 

 

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