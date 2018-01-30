Çaldıkları otomobil ile hırsızlık yapamadan yakalandılar

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Alayköşkü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. (21) ile Halil İbrahim A. (19) uzun süredir marketten hırsızlık için plan yaptı. İki şüpheli planlarını gerçekleştirmek için ilk olarak geç saatlerde düz kontak yaparak 42 ES 049 plakalı otomobili çaldı. Araç sahibi Ahmet K. çalınan otomobilini sokak üzerinde bulamayınca polis ekiplerine durumu bildirdi.

İki marketten hırsızlık yapamadan kaçtılar

Arabayı çalan şüpheliler daha sonra Karaman Yolu Caddesi civarında iki marketten hırsızlık yapmak için iş yerinin kepenklerini kırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı. İş yerindeki çalan alarm üzerine iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Mehmet K. ile Halil İbrahim A. olduğunu tespit etti. Devriye gezen ekipler tarafından yakalandılar, tutuklanarak cezaevine gönderildiler Çevrede araştırma yapan ekipler Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada şüphelilerin içerisinde olduğu aracı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan araç içerisindeki iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü önüne getirilen aracın düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığı görülürken otomobilin içerisinde ise çalıntı olduğu düşünülen akü, elektrik süpürgesi bulundu. Mehmet K. ve Halil İbrahim A. Konya Numune Hastanesinden sağlık raporları alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.