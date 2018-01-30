Diğer
Kategoriler

Çaldıkları otomobil ile hırsızlık yapamadan yakalandılar

Konya’da otomobil çaldıktan sonra hırsızlık için iki ayrı markete girmeye çalışan şüpheliler, polisi fark edince kaçmaya çalıştı ancak devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çaldıkları otomobil ile hırsızlık yapamadan yakalandılar

30 Ocak 2018 03:21

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Alayköşkü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K. (21) ile Halil İbrahim A. (19) uzun süredir marketten hırsızlık için plan yaptı. İki şüpheli planlarını gerçekleştirmek için ilk olarak geç saatlerde düz kontak yaparak 42 ES 049 plakalı otomobili çaldı. Araç sahibi Ahmet K. çalınan otomobilini sokak üzerinde bulamayınca polis ekiplerine durumu bildirdi.

İki marketten hırsızlık yapamadan kaçtılar

Arabayı çalan şüpheliler daha sonra Karaman Yolu Caddesi civarında iki marketten hırsızlık yapmak için iş yerinin kepenklerini kırmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı. İş yerindeki çalan alarm üzerine iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Mehmet K. ile Halil İbrahim A. olduğunu tespit etti. Devriye gezen ekipler tarafından yakalandılar, tutuklanarak cezaevine gönderildiler Çevrede araştırma yapan ekipler Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada şüphelilerin içerisinde olduğu aracı tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan araç içerisindeki iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü önüne getirilen aracın düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığı görülürken otomobilin içerisinde ise çalıntı olduğu düşünülen akü, elektrik süpürgesi bulundu. Mehmet K. ve Halil İbrahim A. Konya Numune Hastanesinden sağlık raporları alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Konya, konya hırsız

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç