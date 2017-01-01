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Çaldıkları otomobilleri 15 bin lira ödeyip çekiciyle getirdiler

İstanbul ve Yalova'dan otomobil çaldıktan sonra Adana polisi tarafından yakalanan şahısların, çekici tutup 15 bin lira ödeyerek araçları Adana'ya getirdikleri ortaya çıktı.


01 Ocak 2017 10:26

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunurken bir sokaktaki 34 FK 6946 ve 34 JE 2072 plakalı otomobillerden şüphelendi. Polis telsizden ekiplere plakaları anons ederek kontrol edilmesini istedi.

Yapılan kontrolde polis plakaların sahte olduğunu, aynı marka ve modele ait başka iki otomobile ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis park halindeki otomobillerde detaylı inceleme yaptığında araçlardan birinin gerçek plakasının 77 EH 640 olduğunu ve Yalova'dan çalındığını, diğerinin ise 61 TP 150 plakalı otomobil olduğu ve İstanbul'dan çalındığını belirledi. Hırsızların otomobilleri çalıp internette satılık otomobil ilanlarına bakarak aynı renk ve marka otomobil bulup onun plakasını çıkartarak sahte plaka kullandıkları ortaya çıktı.
Polis bu iki otomobilin ikiz plaka çıkması üzerine bu tür çalıntı otomobillerle ilgili çalışmayı derinleştirdi. Polis Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde de 34 LU 8064 plakalı bir otomobilden şüphelenip inceleme yaptığında otomobilin gerçek plakasının 34 AJ 2979 plakalı olduğunu ve İstanbul'dan çalındığını belirledi.
Hırsızlık dedektifleri otomobilleri çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis, otomobilleri ağabey Ertuğrul G. (44), kardeşi Ahmet G. (37) ve yeğenleri Mehmet G.'nin (26) çaldığını belirledi. Polis zanlıları gözaltına almak için Seyhan ve Yüreğir ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Ahmet G. ile Mehmet G. gözaltına alındı. Ertuğrul G.'nin ise Niğde Açık Cezaevi'nde olduğunu, hırsızlığı ise izinli olarak çıktığı gün planladığı ileri sürüldü.

Polis otomobillerin nasıl çalındığı yönünde yaptığı araştırmada ise şahısların İstanbul ve Yalova'da önce otomobilini çaldıkları kişilerin evine girip anahtarlarını çaldıklarını, daha sonra da otomobillere binip bir çekici firmasına geldiklerini, 15 bin lira karşılığında anlaşarak araçları Adana'ya getirdiklerini öğrendi.
Yolda polisin durdurma ihtimaline karşılık çekici kiraladıkları anlaşılan zanlılar, yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmedi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Fatih Keçe
ADANA 

Etiketler: Çaldıkları otomobil


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