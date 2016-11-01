Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde şehir merkezindeki bir marketten ve beş akaryakıt istasyonunun market bölümlerinden 35 bin lira ve çok sayıda senet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerden birinin aranması bulunan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olan Mehmet Ç. (23) olduğunu tespit etti. 3 hırsızlık şüphelisinin çaldıkları paralarla merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde bir stüdyo daire kiraladıklarını belirleyen polis eve baskın düzenledi. Baskında Mehmet Ç. ile birlikte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen Mehmet U. ve Abdurrahman O. da (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla kiraladıkları stüdyo dairede uyuşturucu partisi düzenledikleri iddia edildi. Evde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Selman Ayas - Mustafa Beşer