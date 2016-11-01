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Çaldıkları paralarla daire kiralayıp, uyuşturucu partisi yapmışlar

Konya’da bir market ve beş akaryakıt istasyonundan 35 bin lira çalan 3 hırsızlık şüphelisinin, çaldıkları paralarla stüdyo daire kiralayıp uyuşturucu partisi düzenledikleri ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelilerin soygun anı ise girdikleri iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çaldıkları paralarla daire kiralayıp, uyuşturucu partisi yapmışlar

01 Kasım 2016 09:44
Çaldıkları paralarla daire kiralayıp, uyuşturucu partisi yapmışlar - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde şehir merkezindeki bir marketten ve beş akaryakıt istasyonunun market bölümlerinden 35 bin lira ve çok sayıda senet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerden birinin aranması bulunan ve emniyette çok sayıda suç kaydı olan Mehmet Ç. (23) olduğunu tespit etti. 3 hırsızlık şüphelisinin çaldıkları paralarla merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde bir stüdyo daire kiraladıklarını belirleyen polis eve baskın düzenledi. Baskında Mehmet Ç. ile birlikte hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen Mehmet U. ve Abdurrahman O. da (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla kiraladıkları stüdyo dairede uyuşturucu partisi düzenledikleri iddia edildi. Evde yapılan aramada bir miktar eroin maddesi ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Selman Ayas - Mustafa Beşer

Etiketler: hırsızlık, Konya, uyuşturucu partisi


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