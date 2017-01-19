Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi'nde, geçen aralık ayında, Ramazan Ç.'nin kullandığı araçtan 210 bin lira nakit para çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Özel kurulan ekiple hırsızlıkta kullanılan aracın merkezdeki bir oto kiralama şirketinden Mehmet Nuri Ç. adına kiralandığı tespit edildi. Olayda kullanılan plakanın merkez Osmangazi'nin Minareli Çavuş Mahallesi’ndeki bir araçtan çalındığını belirleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin paranın bir kısmıyla dernek adı altında kumarhane açtığı, bir kısmıyla ise araç aldıkları ortaya çıktı. 3 farklı ayrı operasyonda 80 bin liralık malzeme ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan Mehmet Nuri Ç. tutuklanırken, Ercan D. ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Ramazan Ç.’nin yanında şoför olarak çalışan ve şüphelilere yardım ettiği, paranın da bir kısmını aldığı öğrenilen Ercan D.’nin sorgusu sürüyor.