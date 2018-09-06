Çaldıkları telefonu beğenmeyip geri getirdiler

Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gül Şimşek pazar alışverişi yapmak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Elindeki para cüzdanı ve cep telefonuyla yolda yürüyen Şimşek'in yanına motosiklet ile O.A. (17) ve Serhat Y. (20) geldi. Şimşek'in cüzdanını ve cep telefonunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

"Bu cep telefonu para etmez"

Olayın şokuyla sokak ortasında kalan Şimşek'in yanına tekrar gelen hırsızlar, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al, bu para etmez" dedi. Telefonunu tekrar alan Şimşek polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şimşek polise, "Şahıslar benim cep telefonum eski olduğu için 'telefon para etmez' diyerek geri getirdi ancak paramı vermediler" dedi.

Ekipler zanlıların O.A. ve Serhat Y. olduğunu saptadı. Ayrıca polis, şüphelilerin daha önce de Atakent ve PTT Evleri mahallelerinde kapkaç yaptıklarını ortaya çıkardı. Tüm bu detayları öğrenen polisler O.A. ve Serhat Y.'nin adresini belirledi. Polis, zanlıları adreslerine eş zamanlı baskın yaparak gözaltına aldı.

Sorgularında cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüphelilerden Y.'nin "Parasız kalınca kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık" dediği öğrenildi. O.A. ve Serhat Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

