Diğer
Kategoriler

Çaldıkları telefonu beğenmeyip geri getirdiler

Adana'da motosiklet ile giderken kadının elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan şahısların telefonu beğenmeyerek geri getirdiği ortaya çıkarken, iki zanlı da tutuklandı.

Çaldıkları telefonu beğenmeyip geri getirdiler

06 Eylül 2018 09:40

Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gül Şimşek pazar alışverişi yapmak için sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Elindeki para cüzdanı ve cep telefonuyla yolda yürüyen Şimşek'in yanına motosiklet ile O.A. (17) ve Serhat Y. (20) geldi. Şimşek'in cüzdanını ve cep telefonunu çalan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

"Bu cep telefonu para etmez" 

Olayın şokuyla sokak ortasında kalan Şimşek'in yanına tekrar gelen hırsızlar, "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al, bu para etmez" dedi. Telefonunu tekrar alan Şimşek polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şimşek polise, "Şahıslar benim cep telefonum eski olduğu için 'telefon para etmez' diyerek geri getirdi ancak paramı vermediler" dedi. 

Ekipler zanlıların O.A. ve Serhat Y. olduğunu saptadı. Ayrıca polis, şüphelilerin daha önce de Atakent ve PTT Evleri mahallelerinde kapkaç yaptıklarını ortaya çıkardı. Tüm bu detayları öğrenen polisler O.A. ve Serhat Y.'nin adresini belirledi. Polis, zanlıları adreslerine eş zamanlı baskın yaparak gözaltına aldı.
Sorgularında cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüphelilerden Y.'nin "Parasız kalınca kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla çöpe attık" dediği öğrenildi. O.A. ve Serhat Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç