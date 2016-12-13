Diğer
Kategoriler

Çaldıran adeta dondu

Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 30’ları bulan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ise buz tutarken, ortaya çıkan manzara ise kartpostallık görüntüleri aratmıyor.

Çaldıran adeta dondu

13 Aralık 2016 11:18

Türkiye’nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Van’ın Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Soğuklardan en çok etkilenen ilçenin Ayrancılar Mahallesi’nde ağaçlar kırağı tutarken, yıkanıp dışarıya kurutulmak için asılan çamaşırlar ise buz tuttu. Soğuk havanın ortaya çıkardığı manzara ise kartpostallık görüntüler aratmıyor.

Yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği Ayrancılar Mahallesi’nin sakinlerinden M. Hanifi Çınar, soğuk havadan evde sobalarının sabaha kadar yandığını söyledi. Salih Çınar ise dışarıda insanın bile zor durduğunu belirterek, geceleri hava sıcaklığının eksi 30 ila 40’ları gördüğünü kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri de önümüzdeki birkaç gün boyunca bölgede kar yağışının etkili olacağını kaydederek, don uyarısında bulundu.

Fatih Sevinç - Şükrü Akyüz

Etiketler: çaldıran, van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç