Türkiye’nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Van’ın Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi. Soğuklardan en çok etkilenen ilçenin Ayrancılar Mahallesi’nde ağaçlar kırağı tutarken, yıkanıp dışarıya kurutulmak için asılan çamaşırlar ise buz tuttu. Soğuk havanın ortaya çıkardığı manzara ise kartpostallık görüntüler aratmıyor.

Yaşamın neredeyse durma noktasına geldiği Ayrancılar Mahallesi’nin sakinlerinden M. Hanifi Çınar, soğuk havadan evde sobalarının sabaha kadar yandığını söyledi. Salih Çınar ise dışarıda insanın bile zor durduğunu belirterek, geceleri hava sıcaklığının eksi 30 ila 40’ları gördüğünü kaydetti.

Meteoroloji yetkilileri de önümüzdeki birkaç gün boyunca bölgede kar yağışının etkili olacağını kaydederek, don uyarısında bulundu.

Fatih Sevinç - Şükrü Akyüz