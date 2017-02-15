Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir evinde gözaltına alındı. Yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çaldıran Belediye Başkanı Faruk Demir evinde gözaltına alındı. Yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demir, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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