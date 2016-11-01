Van Emniyet Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki hafta önce düzenlenen operasyonda, Çaldıran Belediye Eş Başkanı Suna Atabay hakkında da gözaltı kararı verilmişti. İkametinde bulunmayan Suna Atabay, bugün Van Emniyet Müdürlüğü ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, öğle saatlerinde çarşı merkezinde gözaltına alındı. "PKK terör örgütü propagandası yapmak, örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık yapmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenilen Suna Atabay’ın Van Emniyet Müdürlüğüne sevk edildiği belirtildi.