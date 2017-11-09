Çaldıran-Doğubayazıt karayolu yeniden açılıyor

Sabah saatlerinde eşi Sevcan Zorluoğlu, kamu kurum müdürleri ve kamu yatırımı bulunan kuruluşların temsilcileriyle Çaldıran’a gelen Vali Zorluoğlu, hükümet konağı önünde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar ve ilçe protokolünce karşılandı. Daha sonra beraberindeki heyetle hükümet konağını ziyaret eden Vali Zorluoğlu, burada Kaymakam Dündar’dan kapsamlı ilçe bilgilendirmesi aldı. Vali Zorluoğlu, ilçedeki temaslarına sosyal hizmet merkezindeki muhtarlar toplantısı ile devam etti. İlçede görevli 70 muhtarla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, geçtiğimiz gün Tendürek Dağı’nda sürdürülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı’ya rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diledi.

Toplantıya katılan muhtarlara, Kaymakam Dündar’dan, kaymakamlık ve belediye olarak yapılan hizmetleri ayrıntılı şekilde öğrendiklerini anlatan Vali Zorluoğlu, “Çaldıran ile ilgili olarak malumat sahibi olduktan sonra, durumu bir de muhtarlardan dinlemek istedik. Sizlerle bir araya gelmek suretiyle mahallelerimizde yapılan, yapılamayan veya eksik kalan hizmetleri, sorunlarınızı sizlerden dinleyeceğim. Beraberimizde gelen kamu yöneticileri de varsa sizlerin sorun ve sıkıntılarını not alacaklar. Değerlendirilen konuları, yatırım programlarına koyacaklar” dedi.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılının huzur ve güven bakımından, terörle mücadele anlamında iyi geçtiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Son 4-4,5 aydır buradaki terörle mücadelenin başındayım. 2017 yılını bir bütün olarak değerlendirdiğimde; güvenlik güçlerimizin, halkımızdan ve sizlerden aldıkları desteklerle terörle mücadele konusunda çok başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyebilirim. 2017, bölge illerinde olduğu gibi ilimizde de başarılı operasyonlarla geride kalmak üzere. Devletimizin ve hükümetimizin terörle mücadeledeki kararlı tutumu, terör hadiselerinden bıkan halkımızın da devletimizle ve güvenlik kuvvetlerimizle daha çok irtibatlı ve işbirliği içerisinde olması, terörle mücadelede bizim en önemli gücümüzdür. Allah’ın izniyle bu mücadele, kışın da önümüzdeki yıl da devam edecek. Ne zamana kadar? Buralarda bir tek terörist, benim kırsaldaki, şehirdeki vatandaşlarımı rahatsız edemeyecek hale gelinceye kadar” diye konuştu.

Konuşmasının devamında huzur ve güven ortamının getirilerini de sıralayan Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Bu yıl sadece İran’dan Van’ı ziyaret eden turist sayısı 450 bini buldu. Yılsonunda bu sayının 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu yaz Van’da ticaret de çok canlıydı. Oteller doldu taştı, yer bulunamadı. Eğlence ve dinlenme sektörüne yatırım yapanlar, kârlı bir sezon geçirdi. Küçük esnafımız bu gelişmelerden oldukça memnun kaldı. Vatandaşlarımız ve turistler, geceleri geç saatlere kadar aileleriyle sokaklarda dolaşabildi. Van, batıdaki bir il gibiydi. İşte, huzur ve güven bunu sağlıyor. İnsanların normal hayata dönmesini sağlıyor. Huzur ve güven; ticareti, ekonomiyi geliştiriyor. Yeni yatırımların bu şehre gelmesini sağlıyor. Van şehir merkezinde ve bazı ilçelerimizde bunu görüyoruz. İşte Çaldıran’da görüyoruz ki; tekstil alanında yatırım yapılmış. Burada seracılık, jeotermal gibi sektörler de gelişecek. Huzur ve güvenin olmadığı hiçbir yere yatırımcı gitmez. Şimdi biz bu huzur ortamının muhafazası için çalışıyoruz. Sizlerden, bizlerin alandaki tutan eli, gören gözü, işiten kulağı muhtarlarımız olarak, her alanda olduğu gibi terörle mücadelede de bizlere destek olmanızı istiyoruz. Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yenmesi asla söz konusu olamaz. Bunu terör örgütleri de biliyor. Devletimiz kararlıdır ve terörle mücadelesi de karalılıkla devam edecektir. Bu mücadele, mutlaka terör örgütlerinin tasfiye edilmesiyle sona erecektir. PKK'sı da FETÖ’sü de DEAŞ’ı da bitirilecektir. Sizleri, vatandaşlarımızı tehdit eden, diğer terör örgütleri de bitirilecektir. Bu konuda hiçbir vatandaşımızın tereddüdü olmasın. Vatandaşın bu mücadeledeki katkısı çok önemlidir. Sizler de mahallerinizde, vatandaşlarımızın temsilcileri olarak, güvenlik güçlerimize destek olacaksınız. Bu destek, hem hukuken göreviniz hem de insani olarak vicdani sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluktan hiçbir muhtar arkadaşımın kaçması mümkün değildir. İnşallah Mevla’nın desteği ve yardımı, güvenlik güçlerimizin cesaretli ve özverili çalışmaları, siz değerli muhtarlarımızın da işbirliği ile bu terörü Van’da bitireceğiz. Bu iş bittikten sonra Van; ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok daha gelişmiş ve müreffeh bir il haline gelecek.”

Açılış konuşmasının ardından sözü muhtarlara bırakan Vali Zorluoğlu, muhtarların mahallelerinde ve ilçe genelinde tespit ettikleri sorunları dinleyerek notlar aldı. İletilen sorun, sıkıntı, görüş ve öneriler, toplantıda hazır bulunan kamu kurum amirleri ve ilgili yetkililer tarafından da değerlendirilmek üzere not alındı.

Toplantı sonunda katılımlarından, katkılarından ve ilçeye yapılan kamu yatırımlarına yönelik memnuniyetlerini ifade eden muhtarlara teşekkür eden Vali Zorluoğlu, “Bizlere, ilçe kaymakamı ve belediye başkan vekilimize teşekkürlerinizi, yapılan hizmetlerden dolayı da memnuniyetlerinizi dile getirmeniz, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah 2018, 2019 ve sonrasında kamu yatırımlarını Çaldıran’da artırmaya gayret göstereceğiz. Çaldıran, en uç ilçelerimizden biri ama geldiğimizden bu yana gördük ki; buraya epey kamu hizmeti yapılmış, epey hizmetin de planlaması yapılmış. Ben de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak, bu çalışmaları yakından takip ediyorum, edeceğim. Allah’ın izniyle, birlik beraberlik içerisinde, birbirimize destek vererek, Çaldıran’da da il genelinde de eksik kalan hizmetleri tamamlamaya azami gayret göstereceğiz. Katkılarınız ve katılımınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beraberinde ilçeye gelen ve toplantıya katılan kurum amirlerinin, muhtarlar tarafından dile getirilen konularla ilgili cevaplarını da dinleyen Vali Zorluoğlu, toplantı sonunda ilçe ekonomisi için büyük önem arz eden ancak, terör saldırıları nedeniyle kullanıma kapatılan Çaldıran- Ağrı/Doğubayazıt karayolunun, 1-2 gün içerisinde yeniden ulaşıma açılacağı müjdesini verdi.

İçişleri Bakanlığı, ilçe kaymakamlığı ve yerel düzeydeki sorumlularla işbirliği içerisinde hareket edilerek, Çaldıran ilçesi Tendürek bölgesinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüleceğini aktaran Vali Zorluoğlu, “Birkaç gün içerisinde oradaki tedbir kaldırılacak. Benzer hadiselerin önümüzdeki yıl yeniden yaşanmaması, yolu kullanan araçların terör saldırılarına maruz kalmaması için bir dizi ilave tedbir aldık. Başka tedbirler de alacağız. O yolun terör saldırılarından dolayı kapanması esasında size zarar veriyor. Bu saldırılara karşı eğer hepimizin sesi bütünlük içerisinde yükselmezse, o zaman terör örgütüne gereken mesajı vermemiş oluruz. Sizlerden ricam; buralarda terör hadiselerinin tekrar etmemesi için bize destek olun, sesinizi yükseltin. Burada kendi huzurunuza sizler sahip çıkacaksınız. Sizler sivil toplumu temsil eden insanlarsınız. Bu halkın huzuruna, güvenliğine, günlük hayatına olumsuz etki edebilecek saldırılara karşı sadece devletimiz ve güvenlik güçlerimiz yeterli olmaz. Vatandaş da bu mücadeleye destek vermelidir. Hiçbir şey yapamazsanız protesto edin, rahatsızlığınızı dile getirin, bunları da yapamıyorsanız kalbinizden buğz edin. Allah’ın izniyle, önümüzdeki yıl bu meseleyle daha az uğraşacağız ve bu iş artık bitecek. Çaldıran ve 12 ilçemiz, önümüzdeki yıl inşallah huzura kavuşacak” şeklinde konuştu.

Muhtarlar toplantısının ardından ilçe adliyesini, Çaldıran Şehit Aileleri, Gazileri, Dul ve Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Vali Zorluoğlu, daha sonra eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Jandarma Astsubay Üstçavuş Murat Demirci Aile Destek Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

İlçedeki ziyaretleri kapsamında 50 kadın işçiyi istihdam eden tekstil atölyesine giden Vali Zorluoğlu, çalışanlarla sohbet ederek, ilçe ekonomisine katkılarından dolayı da firma sahibine teşekkür etti.

Çaldıran ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Vali Zorluoğlu, çay evlerinde bir araya geldiği vatandaşlarla da hasbihal etti.

İlçede son olarak, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve 1. Hudut Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Vali Zorluoğlu, güvenlik konulu bilgilendirmeler aldıktan sonra güvenlik güçlerine terörle mücadeledeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, ilçeden ayrılırken uğradıkları domates yetiştirilen serada da incelemelerde bulunarak, işletme yetkililerini zor şartlarda hayata geçirdikleri proje ve üretime katkılarından dolayı tebrik etti.