Çaldıran’da genç kızlara iş imkanı

Çaldıran Belediyesi İle Iğdır Tekstil arasında istihdama yönelik yürütülen çalışmada sona gelindi. Çaldıran Belediye Başkanlığı, istihdamı arttırma çalışması kapsamında PTT Caddesi’nde bulunan belediyeye ait eski hamamı tadilattan geçirerek tekstil atölyesine çevirdi. Atölyede faaliyet gösterecek firma yetkilileri de son hazırlıklarını tamamlayarak, 60 genç kızı istihdam etmek üzere müracaatları almaya başladı. Dört ay boyunca kurslara katılacak genç kızlar, İş-Kur’dan günde 45 lira ücret alarak meslek öğrenecekler.



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran ilçesinde istihdamın artırılmasına yönelik başlatılan çalışmayla işsizliği düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. Dundar, “Iğdır firması ile yürüttüğüm çalışmada sona gelindi. Belediye tarafından alınmış, ancak çürümeye terk edilmiş ve tanesi 3 bin dolar olan dikiş makinelerini Iğdır firmasının da ekleyecekleri makinelerle tekstilde bay-bayan tişört ve eşofman üretimi yapılarak yurt dışına ihracatı yapılacak. Çaldıran ilçemizde ilk defa bir ürün üretilerek yurtdışı pazarına sunulacak. Bu da bizleri ayrı mutlu ediyor. Kurulan tekstil atölyesinde çalışacaklar için müracaatlarımız başlamış ve 13 Temmuz’da sona erecek. İşe alınacak 60 genç kızımız, İş-Kur’un açmış olduğu dört aylık meslek edindirme kurslarına da katılarak günde 45 TL, ayda 900 lira maaş alarak hem meslek edinmiş olacaklar hem de maaş almış olacaklar. Kurs bitiminde işe başlayarak aylık asgari ücret karşılığında düzenli olarak maaş alarak kendi çeyizlerini yapma olanağı da sağlanacak” dedi.

M. Emin Arvas