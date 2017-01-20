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'Çalgı Çengi İkimiz' filminin galası Gaziantep'te yapıldı

"Çalgı Çengi İkimiz" filminin galası Gaziantep'te yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir de katıldı.

Çalgı Çengi İkimiz filminin galası Gaziantepte yapıldı

20 Ocak 2017 12:50
'Çalgı Çengi İkimiz' filminin galası Gaziantep'te yapıldı - Tıkla İzle

Selçuk Aydemir’in yönettiği, başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı “Çalgı Çengi”nin devam filmi “Çalgı Çengi İkimiz” filminin galası Gaziantep'teki özel bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galataya katılan filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir gala gecesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. İkili daha sonra hayranlarıyla daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Burada olmaktan çok mutluyuz"
Gala gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, Gaziantep’te olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “İlk günden bugüne Düğün Dernek filmlerinde olağanüstü bir ilgiyle karşılanmıştık. Türkiye’mizdeki en önemli illerden biri olan Gaziantep, insanı yemeği ilgisiyle de ayrı bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyuz. Şuan ki en zor şartlar altında filmimizi gösterime soktuk. Seyircimiz bizi yalnız bırakmadı. Onlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kimse kırılmasın ama en güzel mutfak Gaziantep’te”
Gaziantep’in yemeklerini beğendiğini söyleyen oyuncu Ahmet Kural,”Gaziantep’in yemekleri çok güzel. Türkiye’deki diğer iller kırılmasın ama en güzel mutfak Gaziantep’te ilgi zaten çok güzel çok memnun olduk. O kadar olumsuz şartlara rağmen seyirci yalnız bırakmadı” diye konuştu.
6 Ocak’ta vizyona giren ve ilk 10 günde 1,5 milyon kişi tarafından izlenen film, “en çok izlenenler” listesinde zirveye yerleşmişti. 


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