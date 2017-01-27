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'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi

“Çalgı Çengi İkimiz” filminin final galası için Tokat’a giden başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çalgı Çengi İkimizin final galasına yoğun ilgi

27 Ocak 2017 22:56
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi - Tıkla İzle

Tokat’ın Niksar ilçesi doğumlu olan Murat Cemcir, memleketinde kendilerine gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldı. Bir AVM’de Çalgı Çengi film galası ve hayran buluşmasına katılan iki ünlü isimi görüntüleyebilmek için hayranları adeta birbirleri ile yarıştı. Sahneye çıkarak konuşma yapan Cemcir, “4 ülke, 27 şehir gezdik, en kalabalık Tokat” şeklindeki sözleri ile gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayranlarının "Dizi var mı?" şeklindeki sorularına cevap veren Ahmet Kural, seneye bugün dizi yapmayı düşündüklerini kaydetti. Daha sonra sahneden aşağı inerek hayranlarının arasına giren ikili bol bol özçekim yaptı. Ahmet Kural, yoğun ilgi karşısında "Ben Tarkan değilim, lütfen biraz sakin" diyerek hayranlarına espri yaptı.

"TARKAN DEĞİLİM"

Hayranlarının yanından güçlükle ayrılan iki ünlü oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarından mikrofonları alan Cemcir, Ahmet Kural’a sorular yöneltti. Basın mensuplarının hayranlarına "Tarkan değilim" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Kural, “İnsan bazen böyle kendisini popstar gibi zannediyor. Burada ekstra bir ilgi vardı” dedi.

Çalgı Çengi’den bekledikleri ilgiyi fazlası ile gördüklerini ifade eden Kural açıklamalarına şöyle devam etti:

“Çalgı Çengi-1 59 bin izlenmişti, Çalgı Çengi-2’de de çok iyi bir başarı var. Yani baktığınız zaman izlenmemiş gibi duruyor ama maşallah öp de başına koy. Şuan 2 milyon izleyici var. Seneye bu zamanlar bir dizi yapma fikrimiz var, şuan fikir oluşmaya başladı.”

MEMLEKETİ NİKSAR’DA FİLM ÇEKME HAYALİ VAR

Murat Cemcir, basın mensuplarını "Memleketiniz Niksar ilçesinde film çekmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, “Böyle bir hayalim var. Burada mutlaka bir şeyler çekmek istiyorum. Ama ne zaman nasıl olur şu anda hiçbir bilgim yok. Kendi şirketimizi kurduk, kendi işlerimizi yapmaya başladık” diye konuştu.

BERLİN’DE BAŞLAYAN ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİNİN FİNALİ TOKAT’TA YAPILDI

Murat Cemcir, 4. haftada sinema seyircisinin filme ilgisinin devam ettiğine dikkat çekerek, “O yüzden çok mutluyuz. Berlin’de başlayan galamız 24 bin kilometre yol yaptıktan sonra Tokat’ta son buldu. Ahmet’in memleketi Ankara’da başlayacaktık ama Avustralya’da kar yağışından dolayı mahsur kalınca gelemedik” şeklinde konuştu.

Nurhan İçmez

Etiketler: Çalgı Çengi


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