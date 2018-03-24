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Çalhanoğlu: 'Maçın hakkı bizimdi'

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni Mehmet Topal’ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Milan’da oynayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçının hakkının kendilerinin olduğunu söyledi.

Çalhanoğlu: Maçın hakkı bizimdi

24 Mart 2018 00:09

“YENİ FORMALARIMIZ BUGÜN BİZE UĞUR GETİRDİ” 

Kendileri için çok önemli bir maç olduğunu dile getiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. 2018’e iyi başlamak istiyorduk. Bu galibiyet bize çok büyük bir motivasyon verebilir. Hocamızla beraber iyi çalışıyoruz. Yeni formalarımız bugün bize uğur getirdi. İnşallah bu galibiyetleri devam eder” dedi.

“MAÇIN HAKKI BİZİMDİ” 

İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Çalhanoğlu, “Bizim takımımızda çok genç oyuncularımız var. İlk önce önemli olan, takım halinde sahaya çıkmak, bence ilk yarı çok iyi oyun sergiledik. Şanslarımızı da bulduk ama maalesef atamadık. Rakibi hiç rahat bırakmadık, top hep bizde kaldı. İkinci yarı kornerden gol attık. Maçın hakkı bizdeydi. Galibiyet bizim için her zaman önemlidir. İnşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“MİLAN’DA GÖSTERDİĞİM PERFORMANSI MİLLİ TAKIMDA DA GÖSTERMEK İSTİYORUM” 

Kendisini çok iyi hissettiğini de sözlerine ekleyen milli futbolcu Çalhanoğlu, “Milan’da hocam bana bu konuda çok yardımcı oldu. Milan’da gösterdiğim performansı milli takımda da göstermek istiyorum. İnşallah bende böyle devam ederim. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemli olan, her zaman takımın iyi olması ve galibiyetler” dedi. 

Adem Akalan 

Etiketler: Hakan Çalhanoğlu

 

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