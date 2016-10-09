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Çalık’tan Şemdinli saldırısına kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, Şemdinli’de gerçekleşen ve 18 şehidin verildiği saldırıyı kınadı.


09 Ekim 2016 19:02

Çalık yaptığı yazılı açıklamada Hakkari Şemdinli’den gelen acı haberle, yüreklere bir kez daha ateşin düştüğünü belirterek “Hainlerin alçak saldırısını şiddetle lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun”dedi.
5 ton patlayıcıyla yol kontrol noktasında araçla saldırı düzenleyenler için yolun sonunun göründüğünü belirten Çalık, “PKK ile aynı bataklıktan beslenen FETÖ’ye karşı son birkaç aydır yapılan operasyonlar başarıya ulaştı. FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması bozulunca PKK fevri saldırılarla canımızı yakmaya çalışıyor. FETÖ bitti, sıra PKK’da. Haince, alçakça, menfurca gerçekleştirdikleri saldırıların altında ‘kuyruklarının sıkıştığı’ gerçeği yatmaktadır. Dağ ve kırsalda son aylarda yapılan operasyonlarda güvenlik görevlilerimizin başarı sağlamasıyla hain PKK, ciddi oranda kan kaybetmiştir. Köşeye sıkıştığını anlayan hainler, korkudan ne yapacağını bilememektedir. Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi olduğunu iddiaya edenler, bugün Kürt Kardeşlerimizi katletmektedir. Bölgeden istediği halk desteğini alamayan şer odaklarına karşı gösterilen birlik ve beraberlik ruhu, PKK’yı bu tarz eylemler yapmaya zorlamıştır. Fakat korkunun ecele faydası yok. PKK Yolun sonundadır, başaramadılar, kaybettiler ve şimdi yok olacaklar” ifadelerine yer verdi.
Bugünkü saldırıda 10 askerin ve 8 sivil vatandaşın PKK’nın alçak saldırısıyla şehit edildiğini kaydeden Çalık, “Sivil, asker, polis, çocuk, kadın, yaşlı demeden canice, hayasızca hainlik peşinde koşan teröristler bilsin ki bombalarla, kurşunlarla bu milletin başını eğdiremeyecekler, devletin istikbal ve istiklaline engel olamayacaklardır. Hain saldırıdan sadece birkaç saat sonra bu sefer sınır ötesinde barış ve sükuneti sağlamak üzere Başika’da bulunan birliğimize, üst aklın yularını tuttuğu diğer terör örgütü DAEŞ saldırdı. Bu da gösteriyor ki iki terör örgütü de aynı maşanın birer parçası. Unutulmamalıdır, Türkiye’nin bölücü terör örgütleriyle her türlü mücadelesi kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Türkiye’nin ve milletimizin varlığına uzatılan kirli ellerin kırılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. 79 milyonun asil ve itidal sahibi duruşu var olduğu müddetçe Allah’ın izniyle ülkemizin ayağına taş değmeyecektir. Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcımız Nevzat Aslan’ın yakını ve partimizin İl Gençlik Kurulu Üyesi hemşehrimiz Jandarma Komanda Er Eyüp Hacıoğlu’na ve şehit düşen tüm asker ve sivil vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsünü şiddet ve nefretle kınıyorum” diye konuştu. 


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