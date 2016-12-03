Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çalılıkları temizlerken ortaya çıktı! Tarihe ışık tutan olay

Çalılıkları temizlerken ortaya çıktı! Tarihe ışık tutan olay

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Mahallesinde, orman alanlarının düzenlenmesiyle Osmanlı dönemine ait mezarlıklar ortaya çıkarken, mezarlığı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Çalılıkları temizlerken ortaya çıktı! Tarihe ışık tutan olay

03 Aralık 2016 10:36

Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesinde, ortaya çıkan Osmanlı dönemine ait mezarlıklar vatandaşları şaşırttı. Ormanların iyileştirilmesiyle mezarlıkların ortaya çıktığı ifade edilirken, bazı vatandaşların çıkan mezarların tarihe ışık tuttuğunu söyledi. Mahalle muhtarı Ferit Aynalı, mezarlıklarla ilgili şöyle konuştu:
"Mahalle muhtarlığı olarak İzmir Büyükşehir’den yardım isteyerek, mahallemizin doğusunda bulunan mezarlığımızın temizlenmesini ve yollarının kilit taş ile döşenmesini talep ettik. İzmir Büyükşehir'de, Öemiş Cezaevi ile işbirliği yapıp, mahallemizin mezarlığını temizlerken, çevresindeki ormanlık alanda da ıslah çalışması yaptılar. Uzun süreden bu yana girilemeyen çalılık alan temizlendiğinde buranın eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Mezarlıkların başındaki taşlar dimdik ayakta idi. Kimilerinde Osmanlı Türkçesi yazıları vardı. Yazılar gayet belirgin, düzgün ve okunabiliyor. Büyük bir alana yayılan bu eski mezarlık ile araştırmacıların ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Onur Şahan 

 

Etiketler: İzmir, ödemiş, osmanlı mezarı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç