Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesinde, ortaya çıkan Osmanlı dönemine ait mezarlıklar vatandaşları şaşırttı. Ormanların iyileştirilmesiyle mezarlıkların ortaya çıktığı ifade edilirken, bazı vatandaşların çıkan mezarların tarihe ışık tuttuğunu söyledi. Mahalle muhtarı Ferit Aynalı, mezarlıklarla ilgili şöyle konuştu:

"Mahalle muhtarlığı olarak İzmir Büyükşehir’den yardım isteyerek, mahallemizin doğusunda bulunan mezarlığımızın temizlenmesini ve yollarının kilit taş ile döşenmesini talep ettik. İzmir Büyükşehir'de, Öemiş Cezaevi ile işbirliği yapıp, mahallemizin mezarlığını temizlerken, çevresindeki ormanlık alanda da ıslah çalışması yaptılar. Uzun süreden bu yana girilemeyen çalılık alan temizlendiğinde buranın eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Mezarlıkların başındaki taşlar dimdik ayakta idi. Kimilerinde Osmanlı Türkçesi yazıları vardı. Yazılar gayet belirgin, düzgün ve okunabiliyor. Büyük bir alana yayılan bu eski mezarlık ile araştırmacıların ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

Onur Şahan



