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Çalılıkları yakmak isterken yanarak can verdi

Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde 65 yaşındaki vatandaş, evinin önünde yaktığı ateşte yanarak hayatını kaybetti.

Çalılıkları yakmak isterken yanarak can verdi

01 Ekim 2016 14:49

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karadurak (65), evinin önündeki bahçede bulunan çalılıkları toplayarak yakmak istedi. Çalılıkları tutuşturduğu sırada alevlerin arasında kalan yaşlı adam ateşten kurtulmak isterken ayağının taşa takılması sonucu düşerek başını taşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile bayılan Karadurak yanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, Karadurak’ ın yanmış cesediyle karşılaştı.

Yaşlı adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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