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Çalılıkların arkasında saklanan kişiyi domuz zannederek vurdu

Bolu’nun Mengen ilçesinde 3 kişiyle birlikte domuz avına giden İskender Çengel, çalılıkların arkasında saklandığı sırada Osman Ö.’nün kendisini domuz zannederek vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çalılıkların arkasında saklanan kişiyi domuz zannederek vurdu

24 Kasım 2016 12:25

Edinilen bilgiye göre, olay Mengen’in Gökçesi Beldesi Dere köyü mevkinde meydana geldi. İstanbul’da özel bir firmada aşçılık yapan evli ve bir çocuk babası İskender Çengel (32), kız kardeşinin nişanı için Mengen’e geldi. Bir arkadaşı ve 72 yaşındaki Osman Ö. ile Dere köyü mevkinde bulunan yaylaya gece yarısı domuz avına giden İskender Çengel, çalılıkların arkasında saklanmaya başladı. Çalılıklardan gelen ses üzerine Osman Ö.’nün yanında bulunan av köpekleri o yöne doğru yönelince Osman Ö., av tüfeği ile çalılıklara ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar İskender Çengel’in göğsüne isabet etti. Olay yerinde yaralanan Çengel, 112 acil ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alınırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Çengel’in ölüm haberini alan eşi Pınar Çengel sinir krizleri geçirdi.
Olaydan sonra Osman Ö. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İskender Çengel’in cesedi savcının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor..

Bülent Velioğlu
BOLU


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