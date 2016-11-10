Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, göreve geldiği günden bu yana olan dönemi iyi geçirdiklerini söyledi. Takımdaki eksiklikleri tespit ettiklerini kaydeden Çalımbay, milli takım arasını iyi değerlendirip bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Takımda saha içi ve dışında yapılması gereken çok iş olduğunu aktaran Çalımbay, “Kadro dışı olan arkadaşlarımız var. Bunlardan bir ikisini hazırlık maçında kullanacağız. Lisans çıkarılmadığı için onlardan ilk yarı yararlanma şansımız yok. Bizim takıma yakın antrenman yaptırıyoruz. Devreye inşallah Antalyaspor, sorunsuz kadrodaki fazla arkadaşlarla yolları ayırıp, onlara bir fırsat verip oynamalarını sağlayacağız. Çok iyi bir kadro kurmamız gerekiyor. Çok geniş bir kadro olmayacak. Eksikliklerimiz devre arasında giderip önümüze bakacağız” diye konuştu.

"6 maç transferden önemli"

Ligin ilk yarısında kalan 6 maçı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Çalımbay, “Kalan son 6 maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor ki devre arasında yapacağımız işlerin bir faydası olsun. Şu anda transferden de önemli olan 6 maç. O maçlar her şeyin önünde. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maçta az oynayan ve kadro dışı olan oyuncuları oynatacağım. Diğer oyuncularımız normal antrenmanını yapacak” dedi.

Sakatların durumu

Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Çalımbay, “Bunların başında Eto’o ve Fornezzi geliyor. Eto’o’nun iki tarafında yırtık çıktı şu an yurt dışında tedavi oluyor. Trabzonspor maçına yetişmeyebilir. Fornezzi’nin de durumu belirsiz. Yekta iyileşti cumartesi günü hazırlık maçında takımdaki yerini alacak. Emre’nin sakatlığı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"Kalan 6 maç final gibi"

İlk yarıda kalan 6 maçın hepsinin final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, “Bugüne kadar çok iyi maçlar çıkardık. Motta’yı ilerde oynattık, başarılı oynuyor. Danilo da iyi oynuyor. Devre arasını iyi değerlendirip, oralara da takviye yaptığımızda fazla oyuncu almadan daha iyi duruma geleceğiz. İşimiz zor. Ama 6 maçı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Kadro dışı kalan oyuncuların da önünün açılması gerektiğine değinen Çalımbay, “En fazla 4 ya da 5 oyuncu alırız. Yabancı oyuncu alıyorsak da bu oyuncuyu kullanmamız gerekiyor” dedi.

"Eto'o,Trabzon'da yok"

Eto’o’nun performansını da değerlendiren Çalımbay, "Ligin başında transfer sorunu yaşadı, ardından kadro dışı kaldı. Şimdi de takım iyi diye bir an önce hazırlanmak için fazla yüklendi ve sakatlandı. İnşallah bir an önce iyileşecek. Trabzonspor olmasa da Adanaspor maçına yetişecek” dedi.

İsa Akar



