Çalımbay: 'Akhisar Belediyespor maçını kazanacağız'

Çalımbay, Süper Lig’in 2. haftasında sahalarında karşılaşacakları Akhisar Belediyespor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 2-0 yenildikleri Beşiktaş maçını değerlendirerek konuşmasına başlayan Çalımbay, o karşılaşmada ilk 15 dakika iyi oynayamadıklarını ama ikinci yarıda oyuna ortak olduklarını vurguladı.

İyi pozisyonlar yakaladıklarını belirten Çalımbay, “Son dakikada net gol pozisyonumuz vardı. O gol olsa olay farklı olurdu. Maç kolay olmadı, zordu. Beşiktaş, Türkiye’nin en hazır takımıydı. Kolay olmayacaktı. Taraftarın olmaması bizim açımızdan avantaj olsa da atmosfer açısından dezavantaj oldu. Bazı şeylerden memnunum ama temposuz ve silik oyundan memnun değilim” dedi.

"Beşiktaş hakemine eleştiri"

Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır’ı hatalarından dolayı eleştiren Çalımbay, “Penaltı vermemesi gerekirdi. Cüneyt Çakır gibi hakemin verdiği penaltıyı hayretle karşıladık, üzücü bir olay. Ama bana göre yapmaması gerekirdi. Çok büyük bir hataydı. Oyundan ya da başka bir şeyden şikayetimiz yok ama hatayı affetmiyoruz. Önemli olan bundan sonraki maçlar. Kazansak da kaybetsek de bir maçla lig bitmiyor. Çok kritik maçlar oynayacağız. Diğer maçlara hazır olmamız gerekiyor. Geçen sezon başarılı olmamızın nedenlerinden biri yönetimin sürekli takımın yanında olmasıdır. Bu durumun aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Yoksa sıkıntılı günler başlar. Taraftar ve yönetimimiz yanımızda olmalı. Geçen seneki başarımızın arkasında yönetim ve taraftarımız var. Akhisar Belediyespor maçı göründüğü kadar kolay değil, zor olacak" diye konuştu.

4 sakat

Sakat olan Menez, Drole, Deniz Kadah’ın yanına Sandro’nun da eklendiğini dile getiren Çalımbay,

“Sakatlıklarımız dezavantaj. Akhisar maçını kazanmak istiyoruz sahada ne gerekirse yapacağız. Takımımız net şekilde oturması için sakatlarında takıma kısa sürede gelmesi gerekiyor. Milli maç arasından sonraki Galatasaray maçına tam takım halinde çıkacağız. Eksikliklerimize rağmen Akhisar maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Antalyaspor yöneticileri arasında yaşanan gerginliğe de değinen Çalımbay, sorunların kısa sürede çözülmesini beklediğini söyledi.

Josue transferi

Galatasaraylı Josue transferi ile ilgili de konuşan Çalımbay, “Öyle bir düşüncemiz yok. İki transfer düşüncemiz var. Bunları yapmaya çalışacağız. Uğraşıyoruz. Oyuncuya göre pozisyonumuz değişecek. Araştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

"Bu yıl lig daha zor geçecek"

Bu sezon başta 4 büyükler olmak üzere tüm takımların büyük transferler yaptığını kaydeden Rıza Çalımbay, “Lig baya bir zor geçiyor. Çok renkli geçecek. Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Başarılı olmamız gerekiyorsa iyi de transfer yapmamız gerekiyor” dedi.

Çalımbay, eksiklikleri bulunan Johan Djourou’yu bu hafta kadroya alacağını bir iki hafta içinde direkt oynamaya başlayacağını vurguladı.

Video hakem yorumu

Bir soru üzerine video hakem uygulaması hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Çalımbay, “Video hakem olsaydı Beşiktaş maçında ikinci gol olmazdı. Hakem temas ve faul olmadığını görürdü. Ligin devre arasına kalmadan video hakem uygulaması ligimize gelmelidir” değerlendirmesini yaptı.