Çalımbay: 'Biz en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyoruz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, ekibiyle birlikte Türk futbolunun en büyük camialarından biri olan Trabzonspor'da görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ligin 9. haftası itibariyle bize verilen bu görev, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü Trabzonspor hedefleri olan bir camia, lige istediği gibi başlayamadığı için bu hedeflerden uzak düştü. Ama şimdi hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bunu da taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla hep birlikte başaracağız" dedi.

"En büyük gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz"

Çalımbay, ardından sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımız ligin ilk haftalarında ne kadar üzülmüş olsalar da takımlarının yanında yer almaları, takım içinde kazandığımız sinerji ve yükselen mücadele kapasitesi son haftalardaki yükselişi de beraberinde getirdi. Biz en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyoruz. Ben futbol oynadığım dönemlerde bordo-mavili taraftarların takımlarına nasıl destek olduklarına bizzat şahit olmuştum. Taraftar için 12 adam derler, benim için onlar 1. adamdırlar" diye konuştu.

"Futbolcularım artık geçmişe değil geleceğe bakıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son haftalarda topladıkları puanların takımın kendine güvenini yükselttiğini belirterek, "Futbolcularım artık geçmişe değil. geleceğe bakıyor. Önümüzdeki maçlarda en az geçmişte oynadıklarımız kadar kritik önem taşıyor. Yönetim, futbolcularımız, teknik heyetimiz bir arada kenetlenmiş durumdayız. Ara dönemi en iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirmek istiyoruz. Trabzonspor en iyisini hak ediyor. Biz de çalışma azmimiz ve sorumluluk bilincimizle bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018 yılının camiamıza başarı, istikrar ve güven getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin