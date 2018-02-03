Çalımbay değişime gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi saat 20:00'de Medical Park Stadyumunda Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda kadroda mini bir değişim yapmayı planlıyor. Geride kalan maçların aksine Göztepe maçının antrenmanlarını basına daha erkenden kapatan deneyimli teknik adam, taktik çalışmalara ağırlıklı vermesi yaşanacak olan değişimin bir işareti olarak değerlendirildi.

İlk on bire yeni isimler

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en 2 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Göztepe maçında Rodallega'ya şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe maçının aksine Göztepe maçında farklı bir kadro ile sahada olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde Rodallega ile birlikte Sosa, Novak ve Hubocan'nında zorlu karşılaşmada ilk on birde görev alma olasılığı yüksek görülüyor.

Çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, ligin ilk yarısında 3-2 mağlup olduğu rakibi karşısında hem rövanşı almak hemde 3 haftalık bir aranın ardından 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Süper Lig'de elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarından beraberliklerle ayrılarak duraklama dönemine giren bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışa geçip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor.

Çalımbay' Medical Park'ta mağlup olmadı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda görev almaya bayladığı dönemden beri Medical Park Stadyumunda oynadığı maçlarda yenilmedi. Ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'nde galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 1 maçta ise beraberlikle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde ligde Galatasaray'ı 2-1, Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0, Bursaspor'u da 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Medical Park Stadı'nda Çalımbay, 5 karşılaşmadan 13 puan çıkardı.

Gökmen Şahin