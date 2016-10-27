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Çalımbay: Doğru dürüst performans göremedim

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası’nda Aydınspor 1923’e 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Çok şey beklediğimiz arkadaşlarımızdan doğru dürüst performans göremedim” dedi.

Çalımbay: Doğru dürüst performans göremedim

27 Ekim 2016 18:04

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923’ün Süper Lig ekibi Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek gruplara kaldığı maçın ardından her iki teknik adam mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde zorlu bir sürece girdikleri için ilk 11’de oynayan futbolcularının çoğunu Aydın’a getirmediklerini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Oynatamadığımız arkadaşların önümüzdeki süreçte bizimle beraber mi olacaklar yoksa bize yardımcı olamayacaklar mı, görmek istedik. Maalesef onlardan zorlu maratonda yararlanamayacağımızı gördük. Çok şey beklediğimiz arkadaşlarımızdan doğru dürüst performans göremedim. Biz daha baskılı gözüktük ama golü yedikten sonra rakibimiz inanılmaz mücadele etti. Hak ettikleri galibiyet aldılar. Ligde telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası'na devam etmek isterdik ancak bu turu geçtikten sonra maçları çıkaracak oyuncu sayımız az” diye konuştu.

Aydınspor 1923 cephesi

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydeden Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Göksel Özdemir ise, “Bizim için kupaya devam etmek çok önemliydi. Bu anlayışla sahaya çıktık. İki gün sonra ligde zor bir maçımız olmasına rağmen müsabakayı önemsedik. Oyuncularım inandılar ve başardılar. Taraftarımız da arkamızda durunca bu başarı geldi. Kupaya devam ediyoruz, önemli bir adım attığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Beşer Çeken - Mehmet Sarıkaya

Etiketler: Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, aydınspor 1923, Ziraat Türkiye Kupası


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