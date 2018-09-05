Çalımbay: 'Fenerbahçe maçı final maçı gibi olacak'

16 Eylül’de kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklara başladı. Kayacık tesislerinde yapılan antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Sezona başlarken biz en son başladık, Konya’ya geç başladık biraz. Bu dönemde hem hazırlık dönemimizi yaptık hem transfer yapmaya çalıştık hem Avrupa’daki ve Türkiye’deki kamp çalışmalarını da gayet mükemmel şekilde geçirdik. Lige başlarken tabi mutlaka kendi sahamızda galip ayrılmamız gereken maçtı. İyi bir galibiyet aldık. Arkasından oynadığımız maçların hepsinde iyi oynadık. Ama tamamen böyle yüzde yüz istediğimiz şeyleri de yapmamız mümkün değil, çok eksiklerimiz vardı. O eksiklerimizden bir tanesi de yediğimiz gollerdi. Maalesef ölü toplardan goller yedik. Ama son iki maçta o hataları yapmadık, yani düzelme yoluna gittik. Aldığımız en son galibiyet gerçekten mükemmel bir galibiyetti, çok ihtiyacımız vardı. Çok iyi bir takımla oynadık. Onlar da bizim gibi lige çok iyi başlamışlardı ve bizim orada aldığımız galibiyetle önümüz biraz daha açıldı" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçı final maçı gibi olacak"

Ligin kendisine göre yeni başladığını söyleyen Teknik Direktör Çalımbay, "Şimdi önemli olan bundan sonrası. lig bence yeni başlıyor. Bütün takımlar son dakikaya kadar hala transfer kovaladı. Kendi oyuncuları gitti, başka oyuncular aldılar, hemen hemen her takım aldı, biz hariç. Onun içinde lig yeniden başlayacak. Şimdi Fenerbahçe’yle bizim çok önemli bir maçımız var ama bize aynı Fenerbahçe çıkmayacak. Kayseri maçında seyrettik, o kadro çıkmayacak. Bize ondan önce Göztepe maçına çıkan kadro çıkmayacak ve ondan önce Malatya’ya yenilen kadro çıkmayacak, bunların hepsi değişti. Şimdi Fenerbahçe bambaşka bir takım çıkacak, oturmuş bir takım çıkacak. Yeni transferleri az da olsa uyum sağlayıp çıkacak. Ayrıca oynayacağımız Fenerbahçe maçı final maçı gibi bir maç olacak ve çok zor geçecek. Ve bizim şu arada eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. Burada az arkadaşla çalışıyoruz. Çünkü milli takıma giden çok arkadaşımız var ve artı hazır olmayan sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımız var. Sakat arkadaşlarımız var, inşallah onları da bu kısa sürede iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Bundan sonra hakikaten zor bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe arkasından Kayseri, Göztepe iki tane deplasman üst üste ve Beşiktaş ile içeride oynuyoruz ve bunların hepsi zor maçlar. Ama geçilecek maçlar. Bunları da geçmek istiyorsak ilk dört maçta yaptığımız bütün hataları telafi edip çok iyi yaptığımız şeyleri de biraz daha üstüne koyarak lige başlamamız gerekiyor. Yani lig bana göre bundan sonra başlıyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz galip gelmek başka hiçbir düşüncemiz yok"

Teknik Direktör Çalımbay, "Tabi ki hedefimiz galip gelmek, başka hiçbir düşüncemiz yok. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray, Trabzonspor gibi takımlarla oynadığınız zaman üç ihtimalli maçlar. Diğer maçları kazanmamız gerekiyor, diğer takımlarla oynadığınız zaman her şey olabilir. Onun için bizim tek hedefimiz bu maçı kazanmak, başka hiçbir düşüncemiz yok. Eğer kazanmak istiyorsak da bu oynadığımız dört maçtaki yaptığımız hataları yapmayıp iyi yaptığımız şeylerinde üzerine koymamız gerekiyor. Onu yapmamız gerekiyor onu da yapacağımıza ben inanıyorum" şeklinde konuştu.

Çalımbay kaleye geçti

Yeşil-beyazlı futbolcular antrenörler eşliğinde koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ise yeşil-beyazlı futbolcu Adis Jahovic'in 5 yaşındaki oğlu Jejis Jahovic'le eğlenceli anları dikkat çekti. Çalımbay üzerinde kendi adının yazılı olduğu formayı giyen küçük Jahovic'le çalımlaştı. Daha sonra kaleye geçen Çalımbay, 5 yaşındaki küçük oyuncuyla penaltı atışı kullandı.

Mustafa Beşer

