Advocaat: Şu ana kadar ilk yarıdaki en kötü oyunumuzdu - Tıkla İzle

Karşılaşmanın ardında düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Beşiktaş’taki yaşanan terör olayından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. “Halk olarak birbirimizi yemek yerine, ülkemize sahi çıkmalıyız" diyen Çalımbay, tüm Türkiye’ye baş sağlığı diledi.

Ligdeki konum itibariyle her maçtan puan almaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Beraberliği düşünmüyorduk. Maçın ilk 10 dakikası hariç çok iyiydik. Çok iyi pozisyonlar yakaladık. Son paslarda dikkatli olsak farklı bir maç olabilirdi. Maçın sonlarına doğru ölü toplara rağmen takımımız iyi mücadele etti. Bizim için galibiyet önemliydi” dedi.

"RAKİBİN ZAAFLARINI BİLİYORDUK"

Rakibi oynatmamaya çalıştıklarına değinen Çalımbay, “Oyunumuzu bir hafta boyunca çalıştık. Fenerbahçe’nin zaaflarından yararlanmaya çalıştık, iyi pozisyonlar yakaladık. Takımım tüm istediklerimi yerine getirdi” ifadelerine yer verdi.

Çalımbay, rakip takımın golünün ofsayt olduğunu hakemin ise faul verdiğini kaydetti.

"İKİ FİNAL MAÇIMIZ VAR"

Her maçın final niteliğinde olduğunu ifade eden Çalımbay, “İki maçımız var Bursaspor ve Kasımpaşa. Bu iki maç hangi yöne gideceğimizi gösterecek. Bu iki maçı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

Takım kalitesinin çok yüksek olduğunu belirten Çalımbay, ”Eto’o takıma çok iyi liderlik yapıyor. İyi bir takım olduk, iyi çalışıyoruz. Önemli olan devre arasına kadar kalan iki maçı iyi bitirmek. Mükemmel bir arkadaşlık ortamı var. Mutlaka devre arasını iyi geçirip birkaç takviye ile onlarla daha iyi olacağız. Çok iyi bir çıkış yakaladık bunu sonuna kadar devam ettirmek” ifadelerine yer verdi.