Diğer
Kategoriler

Çalımbay: 'Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk" dedi.

Çalımbay: Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk

24 Şubat 2018 23:20

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok stresli bir maç olduğunu ifade ederek, "Biz ilk 20 dakikadan sonra iyi futbol oynadık. Özellikle ikinci yarıda ikinci golden sonra pozisyonlar da bulduk ama onları değerlendiremedik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Artık herkese güven geldi. Bunun devamı gelecektir” diye konuştu.

“Tek düşüncemiz galibiyetti”

Çok iyi maçlarının olduğunu aktaran Çalımbay, şunları söyledi:

”Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir maçlarını kaybetmemiz gerekiyordu ama futbolun içerisinde olan şeyler. Bugün buraya galibiyet için geldik. Tek düşüncemiz galibiyetti. Başka bir şey düşünmüyorduk. Her türlü riske de maçta girecektik ve bunu da ikinci yarıda yaptık. Özellikle sonradan gelen arkadaşlarımız takıma çok faydalı oldular. Mutluyuz. Kalan maçlarımızı daha iyi şekilde bitireceğiz. İnşallah daha iyisini yapacağız.”

Erdal Anak 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç