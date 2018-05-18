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Çalımbay: 'Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

18 Mayıs 2018 21:58

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor’u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, sezonu galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını vurguladı. Çalımbay, “Her şeyden önce son maçımızı galibiyetle kapattığımız için çok mutluyuz. Çok güzel bir sezon geçirdik. Zaman zaman sıkıntılarda yaşadık. Her şeye rağmen Trabzonspor’da çalışmaktan çok mutluyum. Futbol oynarken de çok heyecanlanırdım buraya gelirken çünkü Trabzonspor Anadolu’dan çıkmış, büyüklerle yarışmış, çok iyi yerlere gelmiş ve şampiyonluklar yaşamış bir takım. O yüzden burada bulunmak benim adıma çok güzel. Keşke sezon başı gelip başlamak çok farklı olurdu. O da bizim şanssızlığımız. Gelenlerin kendi takımını yaptıktan sonra başarılı olacağına inanıyorum. Ben ve ekibimi buradaki sıkıntılara rağmen güzel bir sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Son maçımızda güzel bitirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle maçı kopardıklarını belirten Çalımbay, “3 tane gol bulduk ve iyi bir şekilde bitirdik. Bütün camiaya çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor’da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

 

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