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Çalımbay: 'İyi mücadele ederek galibiyete ulaştık'

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takım olarak Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ederek galibiyete ulaştıklarını söyledi.

Çalımbay: İyi mücadele ederek galibiyete ulaştık

21 Kasım 2016 22:58

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u maçın başında bulduğu golle 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, rakip karşısında çok iyi mücadele ettiklerini vurguladı.
Trabzon deplasmanından 3 puanla ayrılmanın çok güzel olduğunu belirten Çalımbay, "Maçın başında gol atmamız iyi oldu. Trabzonspor bizim istediğimiz gibi oynadı. İleride biraz top tutabilseydik maç bizim için daha rahat geçebilirdi. Bulunduğumuz konum nedeniyle sıkıntı yaşadık. Mücadele olarak takımımız çok iyiydi. Süper bir galibiyet aldık. Maç 2-0 olsaydı kopabilirdi. Her maç böyle olmayabilir. Onun için bizim biraz daha iyi olmamız lazım. Kapanmayı çok seven biri değilim ama galibiyet bizim için önemliydi. Önemli olan kalan 5 tane maçımız var artık o maçlara bakacağız. Ben takımımı tebrik ediyorum" dedi.

Bir basın mensubunun 'Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un yönetimini nasıl buldunuz?' sorusuna Çalımbay, "Trabzon'da maç yönetmek çok zor. İnanılmaz bir taraftar baskısı oluyor. Bunu iyi anlamdan söylüyorum. Mağlup durumdaysa sinirlenebiliyorlar. Hakem bana göre iki tarafa da hata yaptı. Hakemlik zor iş. Geçen yıl Trabzonspor ve benim başında bulunduğu takım çok hakem hatalarına maruz kaldı. Hakemliği bırakan oldu. Zor işi ama herkesin yapacağı iş değil. Bugün hakemlik çok iş vardı" şeklinde cevap verdi. 

Gökmen Şahin - Ozan Köse

Etiketler: Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay


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