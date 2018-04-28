Çalımbay: 'Kazanmamız gereken maçı kazandık'

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, geçen hafta sahalarında kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçını telafi etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Maçta birçok gol pozisyonuna girdiklerini dile getiren Çalımbay, “Antalya’ya da çok eksikle geldik. Ama yerlerine oynayan arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. Zaman zaman zorlanmamıza rağmen, takımımız mücadeleden kopmadı. Güzel pozisyonlar yakaladık. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu ve kazandı. Kalan 3 maç var, bunları iyi şekilde bitirip beşinciliği Trabzonspor’a kazandırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Maçta birbirinden kritik pozisyonları çıkaran kaleci Uğurcan’ın performansı hakkında da konuşan Rıza Çalımbay, “Uğurcan güzel maç çıkardı. İleride çok iyi kaleci olacağına inanıyorum” dedi.

İsa Akar - Adem Akalan

