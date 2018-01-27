Çalımbay, Kocaman'a karşı üstün

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 19 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Çalımbay'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Çalımbay'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 5 maçta ise berabere kaldı.

Çalımbay ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 9 Eylül 2001'de yapıldı. Çalımbay'ın çalıştırdığı Göztepe ile Kocaman’ın çalıştırdığı İstanbulspor golsüz berabere kaldı.

Daha sonraki yıllarda ise Çalımbay, Rizespor, Beşiktaş, Denizlispor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor Kocaman ise Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında bir birleriyle rekabete girdi. Kocaman ve Çalımbay'ın 17 yıl önce başlayan rekabetlerinde 28 Ocak Pazar günü 22 kez karşılaşacaklar.

Çalımbay, Trabzon’da yenilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başında Trabzon’da oynadığı maçlarda yenilmedi. Çalımbay, yeni takımıyla çıktığı 4 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray’ı 2-1, Osmanlıspor’u 4-3, Antalyaspor’u 3-0 ve Bursaspor’u 1-0’la geçen bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park Stadyumunda yüzü gülen taraf oldu.

Kocaman deplasmanda bir yenilgi aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kocaman, yönetimindeki bsarı-lacivertliler deplasmanda tek yenilgisini Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0’lık sonuçla aldı.

Gökmen Şahin