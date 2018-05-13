Çalımbay: 'Mükemmel bir galibiyet aldık'

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İddiamızı devam ettirmek için bugün kazanmamız gerekiyordu. Maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyi oynadık. Biz son haftalarda Türkiye’de bütün takımların içinde en çok pozisyona giren takımlardanız. Farklı kazanacağımız maçları kaybetmiştik. İlk yarı oynadığımız oyun mükemmeldi. Ligin sonu olmasına rağmen herkes her şeyini oryaya koydu. Mükemmel bir galibiyet aldık. Bu Bursa’da, bu taraftarın önünde kolay değil. Oyuncularımızı kutluyorum” dedi.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

