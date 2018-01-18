Çalımbay net konuştu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün bir basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a elenmeleri ile ilgili olarak ilk maça ideal kadro ile çıkamadıklarını hatırlattı. Çalımbay "Ben öbür arkadaşlarıma da güveniyordum. Hem o arkadaşlar içinde bir şans oldu. Özellikle deplasmanda girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirmemiz gerekiyordu. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmiş, sıradan olmayan bir takımla karşılaştık. İşimizin kolay olmadığını biliyorduk. Hiçbir zaman ilk maçta çıkardığım kadrodan dolayı pişman değilim. Ben tüm arkadaşlarıma güveniyorum inanıyorum ama burada gol yemememiz gerekiyordu. Golü telafi edecek oyunu oynadık. İkinci yarı çok iyi maç oynadık. Belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesi. böyle şansızlıklar yaşanıyor" dedi.

Devre arası transfer gerçekleştirmenin çok zor olduğuna dikkat çeken teknik direktör Rıza Çalımbay, "Yine de başkan yönetim elinden gayreti gösteriyor. Yapabilirsek transfer yapacağız yapamazsak bu takımla gideceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"Tek üzüldüğüm şey hemen olumsuz hava estiriliyor" diyen Çalımbay "Bu iyi bir şey değil. Ligde 17 final maçımız var. Takımıma yürekten inanıyorum. Ben burada ne bir sözleşme ne de başka bir şey peşindeyim. Tek düşüncem Trabzonspor'u iyi çok iyi yere getirmek, gelmemesi için bir neden yok. Bütün takımların puanları birbirine yakın. Böyle olumsuz hava estireceğimize takıma oyunculara, destek verelim. Baktığımız zaman kupa her türlü sonuca açıktır. Her takım, her takımı yenebilir. Biz de iki kulvarda gitmek isterdik. Bunlar geride kaldı, geriye gelmiyor. Artık insanları eleştirmek yerine tam destek zamanıdır. Taraftarlarımızdan bunu bekliyorum. Bunu yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Eleştirilere saygı duyuyorum ama...

Çalımbay, eleştirileri saygı duyduklarını belirterek "Tabi herkes eleştirecek bunlara saygı duyuyoruz ama herkesin de saygı duyması gerekiyor. Biz adaletli davranıyoruz kimi daha iyi formda görüyorsak o arkadaşlara şansı veriyoruz oynuyorlar. ben takımımdan memnunum. Biz çok güzel yerlere geldiğimizde bu arkadaşların sayesinde geldik. Bu arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Sol bek mevkisi için sözleşme imzalanılması beklenen ve dün gece Türkiye'ye gelen Çekyalı oyuncu Filip Novak konusunda da konuşan Çalımbay "Novak izledik, sol bek, stoper oynuyor. Üçlü oynadıkları zaman en soldaki stoperi oynuyor. Takımı Damimarka'da lider. Oyun disiplini çok iyi kafa hakimiyeti iyi oyuncu. O gözle baktık gördük. İnşallah bugün hallolur. Hallolursa iyi bir oyuncu aldığımızı umuyorum. arkadaşımız için olacak şey geç geldi. Keşke kampta katılabilseydi herkes uğraştı, mücadele etti. maçtan sonra sabaha kadar uğraştılar. Maalesef devre arasında o sıkıntılar yaşanıyor. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Konya'ya 2 gün önceden gideceğiz"

Tek hedeflerinin Atiker Konyaspor maçı olduğunu ifade eden Çalımbay, "Bizim tek şeyimiz Konyaspor maçı. Kolay kolay bir maça iki gün önceden gitmeyiz. İki gün önceden gidiyoruz. Maçın değerini kıymetini her şeyini biliyoruz. Bir aksilik olmazsa tam kadro orada olacağız. Tek amacımız oradan galibiyetle ayrılmak başka düşüncemiz yok. Tek düşüncemiz ligin sonunda Trabzonsporumuzu layık olduğu yere ulaştırmak. Fenerbahçe maçı çok önemli. Konya maçı bence daha önemli kritik ve yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç. Benim bütün oyuncularımın hepsi dört gözle bu maçı bekliyor. Herkes elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyoruz. Bazen futbolda her şey olur. Elimizden geleni yapacağız. 17 final maçı var tek isteğimiz olumlu destek" dedi.

Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve dedikodular

Son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki futbolu ile eleştirilen Yusuf Yazıcı ile ilgili olarak ise Çalımbay, "Yusuf'un üstüne fazla gitmeye gerek yok. Genç arkadaşımız. İkinci yarı pozisyonunu değiştirdik, çok iyi oynadı. Katı defansa karşı mücadele ettik. Bunlar olacak" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, kadrolarındaki bazı oyuncular ile ilgili çıkan transfer dedikodularına da cevap vererek "Burak, çok golcü bir oyuncu. Geçen sene de bu sene de çok gol attı. Dolayısıyla tekliflerin gelmesi, bunu açıklaması da normal. Cenk de Beşiktaş'ın en iyi oyuncusuydu, ona da teklifler geldi ve gitti. Rodallega'nın sözleşmesinde de öyle yazılı bir madde varmış. Ona yapacak bir şey yok. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Ne Burak'ın gitmesi ne de Rodallega'nın başka şeylerle ilgilenmesi gerçek değil. Bunların hiçbiri yok. Herkes rahat olsun" diyerek taraftarlara mesaj verdi.

Bekir Koca