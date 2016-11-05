Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Çalımbay: Önemli maçta galip geldik

Çalımbay: Önemli maçta galip geldik

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını kaydetti.

Çalımbay: Önemli maçta galip geldik

05 Kasım 2016 22:05

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, çok önemli bir maçı galibiyetle kapattıklarını kaydetti.

Kayseri maçının anlamlı olması için Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Kayseri ve Gençlerbirliği, bu iki maçtan iyi çıkmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Geçen hafta iyi oynadık. Uzun süreden beri galip gelemiyorduk. Bu maçta ilk yarı değil ama ikinci yarı çok iyi işler yaptık. Son paslarda dikkatli olsak farklı ayrılabilirdik. Çok çekişmeli mücadeleli bir maç oldu. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Önlerinde 6 tane çok zor ve kritik maçlar olduğunun altını çizen Çalımbay, “Yaptığımız hatalar var. Milli takım arasını iyi değerlendirsek daha iyi işler yapacağız. Bu mücadeleci ve kazanma hırsını kaybetmemiz lazım” diye konuştu.

Etiketler: antalyaspor, Gençlerbirliği, Teknik Direktör Rıza Çalımbay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!