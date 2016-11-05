Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, çok önemli bir maçı galibiyetle kapattıklarını kaydetti.

Kayseri maçının anlamlı olması için Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, “Kayseri ve Gençlerbirliği, bu iki maçtan iyi çıkmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Geçen hafta iyi oynadık. Uzun süreden beri galip gelemiyorduk. Bu maçta ilk yarı değil ama ikinci yarı çok iyi işler yaptık. Son paslarda dikkatli olsak farklı ayrılabilirdik. Çok çekişmeli mücadeleli bir maç oldu. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Önlerinde 6 tane çok zor ve kritik maçlar olduğunun altını çizen Çalımbay, “Yaptığımız hatalar var. Milli takım arasını iyi değerlendirsek daha iyi işler yapacağız. Bu mücadeleci ve kazanma hırsını kaybetmemiz lazım” diye konuştu.