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Çalımbay: Takımın oyunundan memnunum

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu söyledi.

Çalımbay: Takımın oyunundan memnunum

17 Ekim 2016 22:56

Oynadıkları oyundan çok memnun olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. Bir haftalık bir çalışma yaptık ve 1 haftalık süre içerisinde böyle bir oyun oynadılar. Geçen haftalarda oyundan düşmeler oldu ama bu maçta sürekli oyun içerisindeler. Maça baktığımız zaman Rizespor’un 1-2 pozisyonu var. Son pasları değerlendiremediğimiz ve basit bir hatadan dolayı golü yedik” dedi.

“Galip gelsek oyunculara moral olurdu”
Takıma sonradan geldikleri için bir anda yüklenemeyeceklerini belirten Çalımbay, “Fizik olarak eksik oyuncularımız var. Eto’o istenen seviyede değil. Sezon başlamadan bazı sorunları vardı. Biz gelmeden önce de kadro dışıydı. Bugün Eto’o ve bütün takım inanılmaz bir efor sergiledi. Bugün galibiyet alsaydık takıma inanılmaz bir moral gelecekti. İyi bir takımız ama eksiklerimiz de var. Uzun süren bir galip gelememe durumu var ve onu aşmak içinde uğraşıyoruz. Galip gelseydik oyunculara iyi bir moral olabilirdi” şeklinde konuştu.

“Hataları yapmazsak iyi yerlere gelebiliriz”
İlerleyen haftalarda layık oldukları yerlere geleceklerini söyleyen Rıza Çalımbay, “Galip gelseydik iyi bir avantaj yakalayabilirdik. Yolumuz çok uzun. Aradaki puan farkları büyük değil ve kapatılabilir. Yaptığımız hataları bundan sonraki maçlarda yapmazsak istediğimiz yerlere gelebiliriz” dedi. 

Adem Akalan - Sabri Çağlar 

Etiketler: 7. hafta, antalyaspor, çaykur rizespor, Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör Rıza Çalımbay


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