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Çalımbay: 'Tek hedef Rizespor maçını kazanmak'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonu karşılaşacakları Rizespor maçında sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Tek hedef Rizespor maçını kazanmak" dedi.

Çalımbay: Tek hedef Rizespor maçını kazanmak

13 Ekim 2016 18:57

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından takımın menajer yardımcısı ve aynı zamanda tercümanlığını yapan Süleyman Sincar’ın doğum günü kutlandı. Sincar, tebrikleri kabul ettikten sonra antrenman başladı. Akdeniz temsilcisinde antrenman koşuyla başladı. Daha sonra 5’erli gruplar halinde tam saha istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman daha sonra yarı alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilendi. Kırmızı-beyazlılarda zorlu Ç. Rizespor maçın öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

“Tek hedef Ç. Rizespor maçını kazanmak”

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor bir süreçte takımın başına geldiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam Çalımbay, “Tabi ki zor bir süreçte geldik, biz bunun farkındayız. Bu bizi korkutmuyor. Ama şu da bir gerçek ki telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Ç. Rizespor maçı da öyle bir maç. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz de kazanmak. Takımıma, taraftarımıza güveniyorum. Yönetimimiz gerçekten mükemmel bir yönetim. Her türlü imkanı sağlıyorlar. Bizim buradaki tek şeyimiz bu süreci iyi bir şekilde atlatmamız. Bu durumu iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Tabi gelmemiz daha kısa bir süre oldu” dedi.

“Takımı tanımam zaman alacak”

Takımın başına yeni geldiklerini ve takımı tanımalarının zaman alacağını dile getiren tecrübeli hoca, “Takımı tanımamız biraz zaman alacak. Bunları bir mazeret olarak göstermiyoruz. Tek önemli olan Çaykur Rizespor maçını kazanmak. Başka bir şey düşünmüyoruz” diye konuştu.

“Maçın başından sonuna kadar mücadele etmeliyiz”

Takımı tanıdıktan sonra her türlü sistemi gerçekleştireceklerini ifade eden Çalımbay, “Arkadaşlarımızı tanıdıktan sonra her türlü oyun sistemimizi gerçekleştireceğiz. Onun için şu andaki tek düşüncemiz kendi sahamız ve taraftarımız önünde oynayacağımız ilk maçı kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Ama hiçbir maç kolay bir maç olmayacak. Rize maçı da kolay bir maç olmayacak. Maçın başından sonuna kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Maçı kazanmak istiyorsak hiç oyundan kopmamız gerekiyor. Bu maçta bizim için önemli olan taraftar. Bana göre en önemli şey o. Taraftarımız inşallah stadı doldurursa takımımıza destek verirsek, onların desteğiyle maçtan istediğimizi alabiliriz” şeklinde konuştu.

“Takım çok iyi olsa burada olmazdık”

Takımda yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı burada olduklarını belirten Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Takım çok iyi olsa, her şey iyi olsa bizim buraya gelmemize gerek yok. Aynı şekilde devam ederdi. Sıkıntıları biliyoruz. Kısa sürede çözüm bulmamız çok zor. Bu da biraz zaman alacak. Buradaki en büyük sıkıntımız zaman. Zamanımız yok. Görüyorsunuz en kritik maça çıkıyoruz. Zamanla bütün sorunların hepsini düzelteceğiz inşallah.”


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