Çalımbay ve Özat birbirlerini yenemedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, şimdiye kadar ligde iki kez karşılaştı. İki teknik adam da bu maçlarda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Daha önce görevde olduğu Sivasspor ve Antalyaspor takımlarıyla, Ümit Özat'ın çalıştırdığı Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarına karşı Çalımbay, sahadan 1-1'lık skorlarla ayrıldı. Son haftalarda önemli bir çıkış yakalayan Gençlerbirliği, ligde 4 haftadır galibiyet hasreti yaşayan Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Büyük bir taktik savaşanın yaşanacağı Başkent'te, iki teknik adam da birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Çalımbay 11 maçtır, Özat ise 7 maçtır yenilmiyor

İki takım arasında Başkent'te oynanacak olan zorlu mücadele büyük bir çekişmeye sahne olacak. Trabzonspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Söz konusu maçın ardından geçen 11 maçlık periyotta Rıza Çalımbay'lı Trabzonspor 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı ve 23 puan topladı.

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve gelen Ümit Özat ise 7 haftadır yenilmiyor. 3. haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından takımdan ayrılan ancak 2-0 mağlup olduğu Osmanlıspor maçıyla tekrar takımın başına gelen Özat, söz konusu maçın ardından takımıyla yenilgi görmedi. Söz konusu maçlarda ise 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Özat'ın ikinci döneminde ise kırmızı-siyahlı takım 13 puan elde etti.

Gökmen Şahin