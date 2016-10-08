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Çalımbay’a ilk antrenmanında ’torun’ sürprizi

Antalyaspor’un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ilk antrenmanına çıktı. Çalımbay’a antrenmanda sürpriz bir ziyaret yapıldı. 12 aylık torunu Mila, tecrübeli teknik adamı ilk antrenmanda yalnız bırakmadı.

Çalımbaya ilk antrenmanında torun sürprizi

08 Ekim 2016 18:56
Çalımbay’a ilk antrenmanında ’torun’ sürprizi - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Subaşı Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar, Antalyaspor’un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay gözetiminde gerçekleştirildi. Antrenmana Çalımbay’ın kadrosuna yeni dahil ettiği eski milli futbolcu Servet Çetin de katılarak ilk antrenmanına çıkmış oldu.

ANTALYASPOR’DA 6 EKSİK

Kırmızı-beyazlı ekipten hafif sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş ile Rıdvan Şimşek takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Deniz Kadah ve Ramon Motta çalışmalarını salonda sürdürdü. Çalışmalara eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olarak ülkesine giden M’billa ve Galatasaray maçında sakatlanan Danilo katılmadı. Teknik Direktör Çalımbay ve futbolcular bir süre içeride toplantı yaptıktan sonra antrenman sahasında da bir süre görüştüler. Futbolcuların keyifli olduğunun gözlendiği antrenmanda Teknik Direktör Çalımbay da bir süre top sektirdi. Düz koşu ile başlayan çalışmaların ardından kırmızı-beyazlı ekip ısınma ve açma germe çalıştı.

Antrenmanın ortalarında çiçeği burnunda Teknik Direktör Çalımbay’a sürpriz bir ziyaret yapıldı. Antalya’da yaşayan kızı Ayça, damadı Çağrı ve 12 aylık torunu Mila çim sahada çalışmaları inceleyen Çalımbay’ı ziyaret etti. Bir süre torunuyla ilgilenip öperek hasret gideren Çalımbay daha sonra minik Mila ile bir süre çimlerde yürüdü. Kızı ve damadıyla da görüşen Çalımbay, daha sonra takımın başına tekrar geçti. Çalışmalar çift kale maçla devam etti.

Etiketler: rıza çalımbay


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