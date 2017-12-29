Çalımbay'ın yeni gözdesi Hubocan

Trabzonspor'un sezon başında Fransa'nın Marsilya kulübünden kiraladığı Tomas Hubocan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle kendini göstermeye başladı. Ersun Yanal'ın, görevde olduğu dönemde 1 milyon 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında savunmanın solunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Yanal, savunmanın solunda kullandı

Süper Lig'de 8 maçta forma giyen futbolcu, 6 maçta ilk on birde görev yaptı. 595 dakika sahada kalan Hubocan, 3 sarı kart gördü. Slovak stoper, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıktı ve 245 dakika görev aldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başında olduğu dönemde bordo-mavililerin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giyen oyuncu, maç içerisinde bir çok pozisyonda hatalar yaptı. Ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında yine 90 dakika oynayan başarılı futbolcu, 6-1'lik mağlubiyete engel olabilecek performans sergileyemedi. Tomas Hubocan, söz konusu maçlarda savunmanın solunda görev yaptı.

Çalımbay, stoperde görev verdi

Süper Ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımın başında sahaya çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Slovak oyuncuya stoper bölgesinde görev verdi. Bordo-mavililerin ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor mücadelesinin 37. dakikasında Uğur Demirok'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli stoper, performansıyla Çalımbay'ın gözüne girdi. Söz konusu maçın ardından oynanan 4 lig maçında da Çalımbay, Hubocan'a ilk 11'de şans vermeye başladı. Deneyimli teknik adamın Hubocan'a görev vermesinin ardından bordo-mavililer kalesinde son 5 maçta sadece 2 gol gördü.

Stoper arayışlarını arka plana itti

Sezon başında attığı goller kadar yediği gollerle de gündeme gelen ve savunmada yaşanan hatalarla eleştirilerin odağında olan Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından kalesinde 7 gol görürken, rakip fileleri ise 16. kez havalandırdı. Karadeniz ekibi eksilerde olan averajını ise artıya çevirdi. Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş ve Hubocan'nın da defans bölgesine eklenmesiyle birlikte bordo-mavili ekip, savunma bölgesi için arayışlarını da arka plana itti.