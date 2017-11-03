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Çalımbay'lı Trabzonspor ilklerin peşinde

Süper Ligin 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 195 günlük dış saha galibiyeti özlemine son vermek istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki bordo-mavililer, Kayseri'den galibiyetle ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış olacak.

Çalımbaylı Trabzonspor ilklerin peşinde

03 Kasım 2017 09:56

Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Bu sezon ligde 5 maçtır süren galibiyet özlemini sahasında lider Galatasaray'ı yenerek gideren Karadeniz ekibi, Kayserispor maçında ise 7 maçlık deplasman galibiyet özlemini gidermek istiyor.

Rakip sahalarda geçtiğimiz sezonla birlikte 195 gündür kazanamayan Trabzonspor, en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Trabzonspor, bu maçın ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay, ilk deplasmanda galibiyetini almak için saha kenarında taktik savaşı verecek.

7 maçtır dışarıda kazanamıyor

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 7 maçta 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dışarıda oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Kazanırsa bu sezon ilk yaşamış olacak

Trabzonspor, sahasında elde ettiği Galatasaray galibiyetinin ardından Kayseri'den 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak. Karadeniz ekibi, geride kalan 10. haftada 3 galibiyet ile 3 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 23 gol gördü. 

Gökmen Şahin
 

 

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