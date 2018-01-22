Çalınan 5 hayvan 7 tane olarak geri döndü

Erzincan’ın Kemah İlçesi Gölkaynak köyü Körpınar mevkiinde, 06 Ocak 2018 tarihinde, Orhan Çetinkaya’ya ait ahırdan Simental Cinsi 5 adet büyükbaş hayvan çalındı. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Kom Şube Müdürlükleri ile Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde olayı aydınlatmaya yönelik başlatılan araştırma ve soruşturma neticesinde hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise mağdur durumda olan Orhan Çetinkaya isimli çiftçinin çalınan 5 adet büyükbaş hayvanına kavuşması sağlanarak, çalınan hayvanlardan 2'si doğum yaptığı için buzağılarıyla birlikte 7 büyükbaş hayvan Orhan Çetinkaya’ya teslim edildi.

Çalınan hayvanlarını teslim alan Orhan Çetinkayaise hayvanlarının bulunmasını büyük bir sevinçle karşılayarak, emeği geçen ekiplere teşekkürlerini iletti.

Abdullah Aslan