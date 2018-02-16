Çalınan aküyü bulmaya çalışırken traktörden oldu

İddiaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan E.D, arızalanan traktörünü Pınar Mahallesi'ndeki sanayi sitesine götürdü. Sanayi sitesinde tamir için bekleyen plakasız traktörün aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Traktörü tamir için yanına giden ustalar akünün olmadığını görünce olayı traktör sahibine bildirdi. E.D ise aküsünün bulunması için olayı polise haber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir araştırma başlatıldı.

Traktörün bulunduğu bölgeyi gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, güvenlik kameralarına yakalanan şahsın A.A olduğunu belirledi. Yaptığı operasyon ile şahsı gözaltına alan ekipler, şüpheli şahsın ifadesi doğrultusunda F.D . simli ikinci bir şahsa ulaştı. F.D. de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Sorguların ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Traktöründen oldu

Hırsızlık olayının faillerini yakalayan polis ekipleri, plakası bulunmayan traktör ile ilgili de inceleme başlattı. Traktörün plakasının belirlenmesi amacıyla motor numarasını sorgulayan ekipler, plakanın 66 KD 157 olduğunu tespit ederken traktörün ise Yozgat İcra Müdürlüğünden hacizli ve yakalanması olduğunu belirledi. Hacizli olduğu öğrenilen traktör Yediemin Otoparkına çekilirken, önce aküyü bulduğuna sevinen E.D., bu kez de traktöründen olmanın üzüntüsünü yaşadı.

Enver Zencirci

