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Çalınan bakır kazanlar mezarlıkta bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde çaldığı bakır kazanları mezarlığa saklayan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Çalınan bakır kazanlar mezarlıkta bulundu

14 Mart 2018 18:43

Olay, İshaklı Mahallesi Tohtamış Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun-Sinop karayolunda Ömer Tatar’a ait evin garajında bulunan bakır kazan ve kaplar henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Kazanlarının çalındığını fark eden Ömer Tatar durumu polise bildirdi. Evin yakınlarında inceleme yapan polis ekipleri bakır kazan ve kapları 100 metre ilerideki Asri Mezarlıkta mezarların arsında saklanmış vaziyette buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.  

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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