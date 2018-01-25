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Çalınan beyaz eşyalar preslenmiş halde hurdacıdan çıktı

Tokat'ın Artova ilçesinden çalınan ev eşyaları, bir hurdacıda preslenmiş olarak bulundu.

Çalınan beyaz eşyalar preslenmiş halde hurdacıdan çıktı

25 Ocak 2018 16:56

Edinilen bilgiye göre, Artova ilçesine bağlı Yenice köyünde ikamet eden H.D.'ye ait ikamette bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi, soba, motorlu testere gibi eşyalar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çalınan malzemelerin bulunması için harekete geçen Tokat Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlık olayına karışan kamyonete ulaşmaya çalıştı. Kamyonetin Tokat'ta il merkezinde hurdacılık işi yapan B.S’ye ait oluğunu tespit eden jandarma ekipleri yaptığı sorgu sonucunda hırsızlık olayına B.S. ile birlikte N.C. ve A.D.'nin de karıştığı bilgisine ulaştı. Ayrıca Artova Belediyesi'ne ait bir depoyu da soyduklarını ifade eden B.S., buradan da 2 dalgıç motoru çaldıklarını itiraf etti. Çalınan malzemelerin Tokat'ta bir geri dönüşüm firmasına bin 527 lira karşılığında satıldığını öğrenen ekipleri bahse konu malzemeleri preslenmiş halde ele geçirdi. Çalınan malzemelerden henüz preslenmemiş olan motorlu testere ise şüpheli B.S’nin evinde bulunarak mağdur H.D’ye teslim edildi. 

Dursun Ekrem Er

Etiketler: beyaz eşya, hırsızlık, Tokat

 

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