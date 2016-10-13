İlçenin Cevizli Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır hayvancılık yapan 43 yaşındaki Cevdet Kapucu’nun ahırından geçtiğimiz hafta 26 bin lira değerinde iki ineği çalındı. Sabah ahırına gittiğinde kapısının kırıldığını ve ineklerinin olmadığını fark eden Cevdet Kapucu, hemen polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmaların sonuç vermemesi üzerine bir hafta boyunca ilçenin yanı sıra çevredeki yerlerde ve köylerde ineklerini aramaya çıkan Cevdet Kapucu, tüm aramalarına rağmen çalınan ineklerini bulamadı. Bütün çabalarına rağmen çalınan ineklerini bulamayan Cevdet Kapucu, ineklerini bulana veya yerini bilenlere ihbarın doğru çıkması durumunda 5 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

Cevdet Kapucu, çalınan ineklerinin bulunmasına yardımcı olanları ödüllendireceğini ifade ederek, “Geçen hafta hırsızlar ahırımın kapısını kırarak 26 bin lira değerindeki iki ineğimi çaldı. Ancak ilçemizin yanı sıra çevre ilçe ve köylerde tüm aramalarımıza rağmen çalınan inekleri bulamadık. Çevrede bu hırsızlık olayını gören veya duyan vatandaşlardan insanlık namına yardım istiyorum. Çalınan ineklerimin yerini bilene ve bulmamıza yardımcı olanlara, ihbarın doğru çıkması durumunda 5 bin lira para ödülü vereceğim. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

Özcan Beşkardeş

