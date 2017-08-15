Çalınan keçilerden geriye zilleri kaldı

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğançay Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satmak amacıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şirvan-Zeynel Bakay çifti, bayrama sayılı günler kala hırsızlık şoku yaşadı. 10 Ağustos sabahı ağılda bulunan 100 tane keçiye bakmaya giden çift, kapının açık ağılın ise boş olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa sürede, büyük emeklerle yetiştirdikleri hayvanlarının hırsızlar tarafından çalındığını anlayan çift, olay sırasında ürküp kaçışan 10 keçiyi ağılın birkaç yüz metre uzağında buldu.

9 Ağustos gecesi saat 2 sıralarında kimliği belirsiz hırsızların ağıla gelerek önce keçilerin boynundaki zilleri keserek çıkardığını anlatan Zeynel Bakay, “100 hayvandan, 10 tanesi kaldı. Onlar da korkup etrafa kaçışmış. Hayvanların hepsi küpeli olduğu için dışarıya kaçak mal çıkaramazlar. Hayvanlarım İzmir içindedir mutlaka. Hırsızlık olayından 10 gün önce de bekçilik yapan 3 köpeğim zehirlenerek öldü. Hayvanlarımın piyasa değeri yaklaşık 70 bin liraydı. Şu an 60 bin TL kredi borcum var. Duyarlı insanlara ve emniyet güçlerine sesleniyorum. Bu hayvanları bulsunlar” dedi.

“Hepsine isim koymuştum”

İki yıllık emeğinin bir gecede sıfırlandığını dile getiren Şirvan Bakay ise “Kurban Bayramı için yer bile kiralamıştım. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Karı koca sırt sırta verdik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 60 bin lira borcumu kim ödeyecek şimdi? 90 tane keçim çalındı, hepsine isim koymuştum onların. Çocuk gibi onları kucağımda büyüttüm. Kışın altlarına battaniye sererek büyüttüm onları” diye konuştu.

Hayvanların ağıldan çıkarıldıktan sonra ormanlık alana götürüldüğünü ve kamyona bindirildiğini savunan Bakay çifti, hayvanlarının kesilmeden önce bulunması konusunda güvenlik güçlerine çağrıda bulundu. Emniyetin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ali Gözeten - Halil Karahan