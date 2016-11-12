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Çalınan keçilerini teslim alan yaşlı kadın duygularına hakim olamadı

Kahramanmaraş’ta 3 gün önce küçükbaş hayvanlarını çaldıran 75 yaşındaki Fatma Dağlı, keçilerini gözyaşlarıyla teslim aldı. Fatma teyzenin tek geçim kaynağı olan keçileri çalan üç kişi polis ekiplerince yakalandı.

Çalınan keçilerini teslim alan yaşlı kadın duygularına hakim olamadı

12 Kasım 2016 08:25
Çalınan keçilerini teslim alan yaşlı kadın duygularına hakim olamadı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Karaziyaret Mahallesi 72 sokakta ikamet eden Fatma Dağlı’nın ahırından 13 keçisi çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalarda hırsızlık olayının yaşandığı ahırda inceleme yapan polis, mobese kameralarından yola çıkarak şüphelilerin araçlarını tespit etti. Şüphelilerin Gaziantep’in İslahiye ilçesinde adresine operasyon düzenleyen polis, Ç.O. (24) M.D. (30) ve S.K.’yi (25) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin gösterdikleri yerde yapılan aramada 10 keçi bulundu.

Çalınan keçilerinin bulunduğu bilgisini alan Dağlı ailesi, emniyet müdürlüğü bahçesine davet edildi. Keçilerini karşısında gören Fatma Dağlı, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevinç gözyaşlarıyla keçilerini öpen Fatma Dağlı, “Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Polislerden Allah razı olsun keçilerimi bulup getirdiler” dedi. 3 gün önce hırsızlık olayının meydana geldiğini söyleyen Fatma Dağlı’nın oğlu Hasan Dağlı ise, “Annemin tek geçim kaynağı bu keçiler. Çalınmasından dolayı çok üzüldü. Bulunduğu duyunca da sevincinden ağladı” dedi.
Şüpheliler çaldıkları keçilerden 3’nü keserek arkadaşlarıyla ziyafet çektikleri öğrenildi. Şüpheliler, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde alınan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

MUHAMMET ÖZER 

Etiketler: Fatma Dağlı, kahramanmaraş, keçi hırsızlığı


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