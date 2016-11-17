Edinilen bilgiye göre, Güneş Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Cin, sabah kalktığında evinin önünde römorkunun takılı olduğu 45 LA 754 plakalı traktörünün yerinde olmadığını görünce durumu polise ve jandarmaya haber verdi.

Beylikli Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Yunus Çağlar, Durasıllı Mahallesi Azmakbaşı mevkiinde bulunan kendisine ait bağa çalışmaya geldiğinde, yan taraftaki bağın içerisinde ise plakasız römorklu traktör fark etti ve durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bekçilerle birlikte gelen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından, terk edilmiş halde bulunan traktörün, gece geç saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan İsmail Cin’e ait olduğu belirlendi.

Yakıtı bitince terk edilmiş

Jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme de ise traktörün yakının bittiği için, bağ arasında terk edildiği ve plakasının söküldüğü öğrenildi. Bağ arasında bulunan traktör, sahibi Cin’e ise jandarma ekipleri tarafından teslim edildi.

Jandarma ve polis ekipleri, tarktörü çalan, kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Behzat Akcan