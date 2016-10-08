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Çalıntı araç operasyonunda 6 tutuklama

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen ‘Oto 05’ adlı çalıntı araç operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6’sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


08 Ekim 2016 09:05

Edinilen bilgiye göre, Amasya’da yaklaşık 11 ay önce kiralandıktan sonra kayıplara karışan bir otomobilin peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Amasya ile birlikte Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Ankara, Konya, Trabzon ve Erzurum’un aralarında olduğu 8 ilde sahte kimlikle kiralayıp takip cihazını söktükten sonra araçları parçalayıp ardından parçalarını sattığı iddia edilen çetedeki 10 kişiyi İstanbul, Ordu, Samsun, Sivas ve Erzurum’da düzenlenen operasyonda yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 24 lüks araca ait beyin, birer adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ile Amasya’da çalınan araca ait ruhsat kabı bulunarak el konuldu. İlk incelemede 24 beyinden üçünün operasyon kapsamındaki illerdeki çalıntı araçlara ait olduğu belirlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler sorgularının ardından başka bir suçtan dolayı halen cezaevinde yatmakta olan bir şüpheliyle birlikte 'resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve üye olma' suçlarından Amasya Adliyesi’ne çıkarıldı. Zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Murat Çelik A. 

 


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