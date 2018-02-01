Çalıntı araçla kaçarken çamura saplandı

Edinilen bilgiye göre; Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinde Koçarlı-Söke karayolu Bıyıklı Mahallesi girişinde icra edilen yol kontrolü esnasında, kontrol noktasına yaklaşan bir otomobil ani bir manevrayla geldiği istikamet olan Söke yönüne dönüş yaparak kaçmaya başladı. Jandarma devriyesinin takip ettiği araç, Koçarlı ilçesi Kasaplar Mahallesi Mezarlığı karşısındaki ova yolunda çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Z.A., asayiş timinde görevli jandarma personelince kıskıvrak yakalandı.

Aracın yapılan araştırma sonucunda Söke ilçe merkezinden çalındığı tespit edildi. Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli Z.A. ise Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Barlas

